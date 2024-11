É difícil saber qual a importância do apoio de celebridades às candidaturas presidenciais norte-americanas, mas o que é facto é que de um lado e de outro ambos os candidatos têm tentado reunir cada vez mais apoiantes conhecidos do grande público.

De acordo uma sondagem da YouGov, cerca de um em cada 10 americanos (11%) afirma que uma celebridade já o fez reconsiderar a sua posição sobre uma questão política, enquanto 7% afirmam ter apoiado um candidato político por causa do apoio de uma celebridade.

Que celebridades apoiam Kamala Harris?

Jennifer Lopez

A cantora e atriz Jennifer Lopez apoiou Harris durante a campanha no Nevada e disse que Trump "ofendeu todos os latinos deste país", depois de um comediante chamar Porto Rico — onde os pais de Lopez nasceram — uma "ilha flutuante de lixo" num comício pró-Trump.

The Avengers

Num vídeo partilhado pela estrela que interpreta o papel de Hulk, Mark Ruffalo, nas redes sociais, os Avengers reuniram-se para mostrar o seu apoio a Harris.

A atriz de Viúva Negra, Scarlett Johansson, o Capitão América, Chris Evans, e o ator do Homem de Ferro, Robert Downey Jr., aparecem no vídeo, juntamente com Don Cheadle e o britânico Paul Bettany.

Ruffalo citou as alterações climáticas, educação e direitos reprodutivos das mulheres entre as questões que os eleitores devem considerar.

"Estamos de volta", disse na publicação. "Vamos #AssembleForDemocracy. No #ElectionEndgame, cada voto conta".

Taylor Swift

A estrela pop confirmou o seu apoio a Harris em setembro, minutos após o encerramento de um debate entre Harris e Trump, com uma foto sua a segurar o gato Benjamin Button — uma referência aos comentários do vice de Trump, JD Vance, sobre ser a "senhora dos gatos sem filhos".

Swift disse aos seus 283 milhões de seguidores: "Vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de um guerreiro para defendê-los. Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos".

Em resposta, Trump disse que Swift "provavelmente pagaria um preço" pelos seus comentários.

Arnold Schwarzenegger

A estrela de filmes de ação é um ex-governador republicano da Califórnia. No entanto, informou que desta vez vai votar nos democratas: "Serei sempre um americano antes de ser um republicano".

Numa longa publicação nas redes sociais, Schwarzenegger disse que "não gosta de nenhum dos partidos no momento" e que "realmente não gosta de tomar um lado", mas sentiu que precisava se manifestar.

Criticou duramente Trump por rejeitar os resultados da eleição presidencial de 2020 e sublinhou que isso era "o mais anti-americano possível".

Por fim, referiu que o país precisa de "fechar a porta a este capítulo da história americana, e eu sei que o ex-presidente Trump não fará isso. Ele vai dividir, ele vai insultar, ele vai encontrar novas maneiras de ser mais anti-americano do que já foi, e nós, o povo, não receberemos nada além de mais raiva."

Madona

A cantora Madonna disse no Instagram que voltou para casa depois de uma viagem a Paris para votar em Harris.

Beyoncé

Beyoncé, cuja música "Freedom" foi usada por Harris durante a campanha, juntou-se à candidata democrata num comício em Houston a 25 de outubro. Na altura disse aos eleitores: "Precisamos de cantar uma nova canção".

Disse ainda que não estava presente no evento como celebridade, mas "como mãe".

E acrescentou: "Uma mãe que se importa profundamente com o mundo em que os meus filhos e todos os nossos filhos vivem, um mundo onde temos a liberdade de controlar os nossos corpos, um mundo onde não estamos divididos".

Bruce Springsteen

O ícone do rock Bruce Springsteen também está entre as estrelas que apareceram em comícios democratas.

Apresentou-se em palco em Clarkston, Geórgia, e usou o tempo entre atuações para argumentar que Harris protegerá a democracia e lutará pelos direitos reprodutivos das mulheres.

"Ele não entende este país, a sua história ou o que significa ser americano", disse Springsteen sobre Trump.

Eminem

O rapper apareceu num comício na sua cidade natal, Detroit, Michigan, onde apresentou Barack Obama.

O ex-presidente brincou que "notei que as minhas palmas estão suadas", antes de cantarolar vários versos do sucesso 'Lose Yourself', do artista.

Eminem disse à multidão que Harris "apoia um futuro para este país onde essas liberdades e muitas outras serão protegidas e mantidas".

Billie Eilish, Jennifer Aniston, Samuel L. Jackson, Spike Lee, Cardi B e Cher também estão entre as estrelas que apoiaram Harris.

No desporto

O treinador dos Golden State Warriors (basquetebol), Steve Kerr, apoiou Harris na Convenção Nacional Democrata e a estrela da equipa, Steph Curry, disse que esta era a "escolha fácil".

Um esforço de campanha chamado Athletes for Harris foi lançado em setembro com o apoio de 15 membros do Pro Football Hall of Fame e os copresidentes do Athletes for Harris incluem a ex-estrela da NBA e bilionário Magic Johnson, o defensive tackle dos Eagles, Thomas Booker, a lenda do basquetebol feminino Dawn Staley, a lenda do ténis Billie Jean King, a antiga jogadora de futebol Ali Krieger, o técnico dos Milwaukee Bucks, Doc Rivers, e o armador da NBA Chris "CP3" Paul. A equipa da WNBA dos Seattle Storm também apoia Harris.

Que celebridades apoiam Donald Trump?

Elon Musk

O multimilionário da tecnologia doou 75 milhões de dólares para um grupo de campanha que criou para apoiar a candidatura presidencial de Trump.

Musk já apoiou os democratas, mas tornou-se um defensor de Trump nos últimos meses e juntou-se ao candidato republicano no palco de um comício na Pensilvânia.

No evento, Musk, dono da Tesla e da SpaceX, subiu ao palco e descreveu a eleição como uma "situação em que é preciso vencer".

Trump no local onde sofreu tentativa de assassinato (Photo by Jim WATSON / AFP) créditos: AFP

Mel Gibson

Tudo indica que a estrela de Hollywood Mel Gibson irá votar em Trump.

De acordo com o site de entretenimento americano TMZ, quando questionado sobre a eleição, o ator respondeu: "Não acho que vá surpreender ninguém em quem vou votar".

Disse ainda que votar em Trump seria "um palpite muito bom", e acrescentou: "Eu sei como será se a deixarmos entrar e isso não é bom. Histórico miserável - histórico terrível. Nenhuma política para falar. E ela tem o QI de uma estaca de uma cerca".

Dr. Phil

A estrela da televisão Dr. Phil apoiou o ex-presidente Donald Trump para presidente num comício no Madison Square Garden, na cidade de Nova Iorque. Durante o seu discurso, fez questão de dizer que não acreditava que Trump fosse um "bully", apesar de ser chamado "bully" inúmeras vezes. Explicou ainda que o motivo pelo qual não poderia ser é porque não há desequilíbrio de poder entre ele e os seus colegas.

Jon Voight

O veterano ator Jon Voight, pai de Angelina Jolie, é apoiante de Trump há muito tempo.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, disse aos seus seguidores: "Estamos agora num momento da praga mais sombria de todos os tempos. E a nossa oportunidade, a nossa única oportunidade, é em novembro".

Voight acusou os colegas de Hollywood que apoiam Harris de "publicar vídeos a tentar fazer lavagem cerebral ao povo americano para que este faça a votação mais perigosa de todos os tempos".

No desporto

O jogador de futebol americano dos San Francisco 49ers Nick Bosa, o kicker dos Kansas City Chiefs Harrison Butker, o ex-lutador profissional Hulk Hogan, a lenda do boxe Mike Tyson, os ex -jogadores dos New York Giants Lawrence Taylor e Ottis "OJ" Anderson, o promotor de boxe Don King e a ex-estrela da NASCAR Danica Patrick apoiam Trump. Os ex-jogadores dos Pittsburgh Steelers Le'Veon Bell, Antonio Brown e Mike Wallace apareceram ao lado de Trump num comício em Latrobe, Pensilvânia.