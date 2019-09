“Acho que todos os debates são importantes para clarificar e espero que este debate também o seja”, afirmou Catarina Martins aos jornalistas, à margem da visita ao centro de investigação Cetemares, do Instituto Politécnico de Leiria, em Peniche, no distrito de Leiria.

Segundo a líder do Bloco de Esquerda, que vai ver o debate de hoje à noite, transmitido pelos três canais abertos, RTP1/SIC/TVI, nas eleições de 06 de outubro "muitas alternativas se debatem à esquerda, como as questões dos salários, das pensões, dos serviços públicos ou da emergência climática”.

A bloquista defendeu que o centro de investigação “é o exemplo” da ligação entre o conhecimento, a investigação e a inovação e os setores tradicionais da economia, rematando que “o futuro tem de ser assim”.

“Temos um mar extraordinário e precisamos de aproveitar as suas riquezas, sem o destruir e este centro ensina a aproveitar a riqueza extraordinária que o mar proporciona, conhecendo melhor o mar e pondo esse conhecimento ao serviço da economia”, sublinhou.

Desta forma, advogou, é possível ter uma “economia mais responsável do ponto de vista ambiental e que mantenha emprego e respeito pelas populações e pela capacidade produtiva do país”.

Catarina Martins defendeu que as instituições científicas deveriam passar a ter “financiamento plurianual”, para terem meios e capacidade para planificarem a sua atividade de forma estável”.

No Cetemares, a comitiva do Bloco de Esquerda viu diversos projetos de investigação científica nas áreas da aquacultura e da biotecnologia.

No âmbito de alguns desses projetos, os investigadores estudam as potencialidades dos recursos marinhos, como as macroalgas, na criação de produtos para as indústrias farmacêutica e alimentar, dando valor aos recursos e encontrando soluções inovadoras.