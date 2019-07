Assim, os alunos poderiam "aceder a essas vagas", a exemplo do que acontece com estudantes estrangeiros, "pagando um preço de mercado".

No documento, elaborado pelo grupo de trabalho liderado por Adolfo Mesquita Nunes, encarregado do programa eleitoral do CDS às lehilativas de 06 de outubro, lê-se que o "Estado só manda abrir as vagas que está em condições de financiar" pelo que estes alunos ajudariam a financiar, ao preço de mercado, as vagas que ocupariam.

Nesta conferência de imprensa, a presidente do CDS também apresentou mais uma medida do programa eleitoral, destinada aos mais idosos, e que passa por programas de cooperação com o setor social de modo a garantir que nenhum idoso fique isolado.

Inspirados no que, disse, já foi proposto em Lisboa, onde é vereadora, os centristas sugerem que seja colocado um telefone na casa do idoso que vive isolado para este contactar uma instituição ou uma pessoa quando necessitar de apoio para alguma tarefa.

A ideia passa pela articulação entre autarquias e o setor social, de modo a criar "uma verdadeira rede nacional de apoio" de modo a graantir que, "a nível nacional, não há nenhum idoso completamente isolado e sozinho".

Assunção Cristas evitou comentar a polémica em torno do secretário de Estado da Proteção Civil e dos "kits" de emergência, afirmando que o "CDS está muito atento" ao assunto e, por isso, o deputado Telmo Correia já se pronunciou por duas vezes, na segunda-feira e hoje.