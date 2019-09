“Corresponde a relegar para segundo plano alunos que não podem estar nestas escolas pagando aquilo que seria o correspondente sem terem esse apoio”, afirmou, numa crítica ao Governo do PS.

Para assinalar o dia mundial do turismo, Assunção Cristas esteve no mosteiro da Batalha, monumento visitado por mais de 400 pessoas, “uma das grandes joias da arquitetura de Portugal e do mundo”.

“É importante percebermos que aqui está a nossa identidade mas também uma riqueza muito grande que é projetada pelo turismo”, afirmou e que também é importante para a economia do país.

Depois de visitar as capelas inacabadas do mosteiro, e citando “um autor” que ficou impressionado com a quantidade de obras incompletas em Portugal, a líder do CDS ironizou que Portugal tem uma “certa tendência” para “muitas obras ficarem a meio”.