"Nós não queremos trazer as instituições da República para a lama, nós sabemos que a justiça e a política são domínios diferentes, sabemos que as Forças Armadas são uma instituição representativa de todo o país, sabemos que as questões judiciais resolvem-se nos tribunais e que as questões políticas tratam-se no parlamento e na política", declarou Santos Silva.

O governante insurgiu-se contra "a degradação da linguagem política, contra as calúnias e ofensas pessoais".

"A doutora Assunção Cristas parece querer afundar o nível do debate político democrático em Portugal, mas é hoje evidente para todos, basta olhar para as sondagens, que quem se vai afundar é ela própria", sustentou.

O também cabeça de lista socialista no círculo eleitoral Fora da Europa acusou ainda o presidente do PSD de esquecer os seus princípios no caso de Tancos.

"Rui Rio pediu serenidade e elevação quando se trata de questões de justiça, disse com toda a razão que ser acusado não é ser condenado - e que só há um sítio em que tudo isso pode ser decidido: nos tribunais. Mas o doutor Rui Rio estava à espera da primeira oportunidade para desdizer a sua própria teoria", apontou Santos Silva.

Assunção Cristas não receia que o seu partido se “afunde”, contrariando o ministro e dirigente socialista Santos Silva, dado que não foi o CDS-PP que “trouxe o tema para a campanha, o tema apareceu”.

“Mal seria, se ignorássemos um tema de tamanha gravidade. Estaríamos a trair as pessoas que votarem em nós. E, portanto, nós continuamos tranquilamente à espera das explicações que o Governo tem de dar” sobre o caso, disse, falando aos jornalistas durante uma visita à festa em Arouca.

A líder do CDS-PP notou que se o PS quer “enveredar por outro tipo de discurso, essa linguagem fica com eles próprios”, aconselhando os socialistas a “olhar para o seu próprio partido, que mantém na rua a fazer campanha alguém que, porventura, já não deveria ter a confiança política do PS para ser candidato”.

A meio da tarde, a caravana centrista foi à feira, distribuiu panfletos, a líder e deputada tirou algumas dezenas de “selfies” com pessoas que queriam ver a “senhora doutora” ou, “mais prosaicamente”, “a Assunção Cristas”.

“Recebi aqui um acolhimento muito caloroso, a mim e ao CDS, e muitas pessoas a dizerem-nos que nos querem dar força, espero que essa força apareça de hoje a oito dias no dia das eleições. Sabem com o que podem contar do lado do CDS. Temos ideias claras, posicionamento político claro, as pessoas reconhecem no CDS trabalho”, descreveu.

(Notícia atualizada às 18h51)