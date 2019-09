“Estas eleições regionais mostram que o Chega vai ser a grande surpresa das eleições do dia 06 de outubro e que inclusivamente, na Madeira, a votação vai ser significativamente mais expressiva”, frisou.

Miguel Teixeira foi o cabeça de lista do partido nestas eleições, que teve como grandes bandeiras o fim da corrupção, a redução de deputados no parlamento regional e a diminuição de impostos, com a convicção de que iria eleger deputados para a Assembleia Legislativa, o que não se verificou.

Ainda assim, o Chega manteve o espírito positivo, afirmando que “já é um partido implantado em todo o território nacional” e que, no dia 06 de outubro, “vai demonstrar isso mesmo”.

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais.

O líder do PSD/Madeira e atual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse hoje que um eventual acordo com o CDS-PP para ter uma maioria que permita a governação na Madeira passará por “uma coligação de governo”.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PS obteve 35,76% e elegeu 19 deputados.

O CDS-PP, com 5,76% dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo Juntos Pelo Povo (JPP), com 5,47% e também três parlamentares.

A CDU conquista um lugar, depois de alcançar 1,80% dos votos.

Mais nenhum partido conseguiu eleger deputados.