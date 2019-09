"Se isso acontecer, se o PSD perder a maioria absoluta, será uma mudança muito significativa, porque estamos a falar de 40 anos de funcionamento político da Região Autónoma da Madeira", afirmou o politólogo António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

A Madeira, recordou, conheceu durante muitos anos o que se pode chamar de "sistema de partido dominante", com os sociais-democratas a governar em maioria absoluta desde as primeiras eleições para o parlamento regional, em 1976.

Um sistema que, acrescentou, na sua última etapa se caraterizou por "conflitos e tensões" no interior do "partido dominante", com a ascensão da tendência chefiada pelo atual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, para substituir Alberto João Jardim, que desde 1978 estava à frente do executivo madeirense.

"Agora, finalmente temos incerteza", salientou, considerando que nas eleições de domingo para a Assembleia Legislativa da Madeira "existe um risco bastante próximo da perda da maioria" absoluta do PSD, que será por isso obrigado fazer entendimentos parlamentares ou mesmo acordos de governação com um ou com vários partidos.