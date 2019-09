Paulo Cafôfo visitou hoje de manhã as jaulas de aquacultura localizadas no Arco da Calheta e criticou a forma como o atual Governo Regional, do PSD, tem gerido esta pasta.

Estão previstas na Calheta cinco zonas de interesse para aquacultura, o que, segundo o PS, põe em causa todo o setor do turismo – devido às estruturas a instalar -, bem como a proteção ambiental.

"O mar é um recurso natural que pode e deve ser potenciado na ótica de diversificação da economia, mas não a qualquer custo", disse o candidato durante a visita.

No seu entendimento, existe uma pressão para a ocupação do espaço marítimo.

“Queremos desenvolver a economia do mar, mas não pode ser desta forma como assistimos aqui na Calheta. O mar pode ser o novo motor económico da região, mas tem de haver uma conciliação de vários fatores. Não podemos colocar em causa os interesses das pessoas, não podemos ter estruturas que afetem o ecossistema marinho, não podemos colidir com o turismo, a principal área de atividade da Madeira”, sublinhou Paulo Cafôfo.

No entendimento do candidato, tem de existir uma conciliação entre os recursos naturais e o setor do turismo e, por outro lado, tem de haver algum retorno para as populações.