Tornou-se coordenador do MPT da Madeira, mas, em junho de 2019, demitiu-se do cargo em protesto pela decisão do Tribunal Constitucional, que invalidou a eleição do presidente nacional do partido, Luis Matos Vicente, reconhecendo o ex-eurodeputado cessante José Inácio Faria como líder do partido.

As eleições legislativas regionais da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.