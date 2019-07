"Parece evidente para todos que não faz sentido nenhum eu pertencer às listas do PSD. Obviamente que não aceitei", declarou hoje à agência Lusa o deputado social-democrata, que encabeçou a lista pelo círculo de Évora nas últimas eleições legislativas.

O atual deputado escusou-se a fazer mais comentários, alegando que não quer "prejudicar o PSD de maneira nenhuma" e que, com o aproximar das eleições, "o partido deve estar empenhado e não deve ter perturbações".

A presidente da Comissão Política Distrital de Évora do PSD, a jurista Sónia Ramos, foi a escolha do líder do partido, Rui Rio, para cabeça de lista por este círculo eleitoral, em detrimento de António Costa da Silva, um dos atuais vice-presidentes da bancada parlamentar social-democrata.

O círculo de Évora elege três deputados para a Assembleia da República, tendo nas últimas legislativas, em 2015, sido eleitos um do PS, um do PSD e um do PCP.

A Lusa contactou hoje a presidente da distrital de Évora do PSD e cabeça de lista do partido, Sónia Ramos, mas esta recusou-se a fazer comentários.