Os manifestantes, na sua maioria estudantes, convocados através das redes sociais por grupos anticapitalistas e antifascistas, reuniram-se pouco depois das 20:00 na praça de Les Halles, logo após a divulgação das primeiras projeções dos resultados eleitorais.

O objetivo era manifestarem-se sob o lema “Celebremos o novo período de cinco anos de alegria” contra o novo mandato de Emmanuel Macron ou contra a eleição da líder de extrema-direita Marine le Pen, independentemente de quem fosse eleito hoje.

O centrista Emmanuel Macron foi hoje reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo as primeiras projeções.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de hoje.

Horas antes do início da mangestação, uma dezena carrinhas da polícia de choque e agentes concentraram-se em ruas perto do local do protesto para evitar confrontos, mas acabaram por dispersar os manifestantes com recurso a gás lacrimogénio.

Além da manifestação em Paris, foram convocados outros protestos em mais de vinte cidades francesas, entre as quais Marselha, Lyon, Nantes, Toulouse, Rennes e Montpellier.