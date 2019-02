"Porque me revejo em muitas destas suas causas e lutas, revejo-me também na defesa que faz de uma Europa que caminhe junto com os mais desfavorecidos, os mais desprotegidos e que não lance para as periferias os mais fracos", justificou.

Segundo o mandatário nacional do BE, o convite feito por Marisa Matias "foi, mais uma vez, uma honra, mas também um dever", uma vez que considera que a eurodeputada recandidata "é uma mulher de causas, de lutas, de valores e também de afetos".

À agência Lusa, fonte oficial do BE adiantou que o mandatário nacional da candidatura às eleições europeias será o ator António Capelo, que na corrida eleitoral de Marisa Matias a Belém já tinha assumido esta função.

O primeiro comício da campanha do BE às eleições europeias está marcado para hoje à noite, em Coimbra, sessão na qual serão apresentadas as principais linhas do programa eleitoral, estando ainda previstas intervenções da coordenadora bloquista, Catarina Martins, da cabeça-de-lista, Marisa Matias, e do deputado José Manuel Pureza.

Os riscos do crescimento da extrema-direita são outras das preocupações de António Capelo, considerando que para o futuro que se avizinha na Europa "é desejável e necessário aumentar a representatividade do Bloco de Esquerda na Europa".

António Capelo tem 62 anos, é natural de Castelo de Paiva e vive no Porto.

Profissionalizou-se como ator em 1977, tendo integrado várias companhias de teatro como a Seiva Trupe, A Barraca ou Ensemble.

Fundador do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) e da Academia Contemporânea do Espectáculo (ACE), António Capelo é atualmente diretor do Teatro do Bolhão/ACE no Porto.

A cabeça-de-lista do BE às eleições europeias volta a ser Marisa Matias, a eurodeputada única do BE, sendo o número dois da lista o antigo deputado José Gusmão.