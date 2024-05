A abstenção em Portugal nas últimas eleições europeias, em maio de 2019, foi a mais alta registada no país, 68,6%, um resultado que representantes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia em Portugal classificaram como “frustrantes” e “dolorosos”, até porque foram contra a tendência registada nos restantes Estados-membros.

Mas há formas de fintar a abstenção, já que há a possibilidade de votar antes do dia 9. Este ano, a medida é particularmente importante, já que as eleições acontecem numa data que coincide com um fim de semana prolongado, devido ao feriado nacional de 10 de junho, ou mesmo com férias, já que em Lisboa há também o feriado municipal no dia 13.

Como aceder ao voto antecipado?

Nestas eleições mantém-se, como em atos eleitorais anteriores, o voto antecipado, com inscrição prévia, decorrendo uma semana antes, dia 2 de junho. Contudo, se o eleitor que se tiver inscrito não votar nesse dia, pode fazê-lo no dia 9.

Quem pode inscrever-se?

Tanto doentes internados em estabelecimentos hospitalares como presos não privados de direitos políticos tiveram a oportunidade de se inscrever entre 6 e 20 de maio.

Por sua vez, eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade podem inscrever-se entre 26 e 30 de maio, através do site para o efeito.

Qual o processo no dia 2 de junho?

O eleitor deve dirigir-se "ao local de voto antecipado por si escolhido no ato da inscrição, entre as 08h00 e as 19h00, fazendo-se acompanhar do seu documento de Identificação Civil ou outro que seja geralmente utilizado para identificação".

E se estiver no estrangeiro?

Neste ato eleitoral “qualquer pessoa vai poder votar em qualquer sítio do mundo, onde houver uma mesa de voto”, explicou João Almeida, da CNE, à agência Lusa. A grande novidade nestas eleições é o facto de os cadernos eleitorais serem eletrónicos.

No estrangeiro, as mesas de voto funcionam nas instalações diplomáticas portuguesas, no dia 8 e no dia 9, até às 20h00 de domingo em Lisboa.

Os cidadãos não têm de informar previamente ou fazer uma inscrição para irem votar fora da sua mesa de voto habitual, ou seja, basta aparecer num local de votação.

O Portal do Eleitor na Internet vai disponibilizar uma georreferenciação das mesas de voto, informando, por exemplo, qual é a mais próxima do local onde se encontra o eleitor, bem como uma indicação dos tempos de espera.

Os estudantes de Erasmus, atletas em representação oficial da seleção nacional, pessoas que estejam a trabalhar fora do país até ao dia das eleições ou em tratamentos médicos também não precisam de qualquer inscrição e podem votar "antecipadamente entre 28 e 30 de maio em qualquer mesa de voto constituída numa representação diplomática no estrangeiro". Familiares que os acompanhem podem aceder à mesma forma de voto.