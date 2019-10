A propósito das eleições de domingo, a GNR diz num comunicado divulgado hoje, que os militares “tomarão as medidas indispensáveis para assegurar aos cidadãos o exercício dos seus direitos, liberdades e garantias”.

Cabe também à GNR a responsabilidade de garantir a distribuição dos boletins por todas as Assembleias de Voto e, no final, recolhê-los e entregá-los nas Câmaras Municipais.

Durante a eleição, diz-se ainda no comunicado, a GNR, através do Centro Integrado Nacional de Gestão Operacional, vai monitorizar todas as ações desenvolvidas no processo de distribuição, recolha e entrega dos boletins de voto, assim como de possíveis incidentes ou alterações da ordem pública.