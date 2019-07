À entrada para a reunião do órgão máximo do PSD, que decorre hoje à noite em Guimarães, distrito de Braga, Hugo Soares, que ao que tudo indica foi afastado das listas para as eleições de outubro por "vontade expressa" da direção nacional e de Rui Rio, não confirmou se irá deixar de ser deputado, mas garantiu que não se irá afastar da vida política.

"É da mais elementar justiça que eu possa hoje vir aqui dizer ao presidente e ao Conselho Nacional, olhos nos olhos e cara a cara, e aos militantes, aquilo que tenho para dizer sobre a situação interna e sobre a situação nacional", afirmou o deputado eleito nas últimas legislativas pelo círculo de Braga.

Questionado sobre se vai ou não continuar a ser deputado e na vida política, o ex-líder parlamentar do PSD declarou que "há muita vida política fora do parlamento".

"Não tenciono nunca deixar de fazer política porque creio que é a mais nobre das atividades", referiu Hugo Soares, acrescentando: “Se há característica que creio que os portugueses me reconhecem é por me ter batido sempre pelo Partido Social Democrata, sempre pelo país e por ter algumas qualidades no combate ao PS e é esse combate que continuarei a fazer".

Hugo Soares foi o nome indicado pela concelhia de Braga do PSD para a representar nas listas pelo círculo de Braga, mas, segundo fonte da distrital social-democrata, foi "afastado por vontade própria e expressa de Rui Rio e da direção nacional" da lista proposta pela distrital do PSD/Braga.

Esta noite, o PSD, reunido em Conselho Nacional, vai, entre outros pontos, apresentar e votar as listas para as legislativas de 06 de outubro.