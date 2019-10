A passagem pelos vários concelhos do distrito de Santarém (21) durante a campanha eleitoral, referiu, deu-lhe um “conhecimento mais profundo”, sobretudo em relação ao Médio Tejo, já que a pertença à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo lhe deu um contacto mais próximo com esta região.

Entre as preocupações que leva para o parlamento, contam-se as que se prendem com a saúde e as empresas, estas sobretudo pela “carga fiscal” com que se debatem, sublinhando, em contrapartida, o “excelente” empenho e dedicação de pessoas e instituições que trabalham no distrito nas áreas social e da educação.

Com 25,2% dos votos no distrito de Santarém, o PSD elegeu no domingo três deputados dos nove deste círculo eleitoral.

Também o PS, que obteve 37,1% dos votos e elegeu quatro deputados, incluiu na sua lista uma ex-autarca da região, a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque (a terceira da lista), que já havia renunciado ao mandato em fevereiro, quando assumiu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional na sequência da remodelação governamental ditada pela candidatura ao Parlamento Europeu do então ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

Com a saída de Céu Albuquerque, que cumpria igualmente o seu terceiro e último mandato autárquico, a Câmara de Abrantes passou a ser presidida por Manuel Jorge Valamatos.

Nas legislativas de domingo, além dos quatro deputados do PS – Alexandra Leitão, António Gameiro, Céu Albuquerque e Hugo Costa – e dos três do PSD – Isaura Morais, João Moura e Duarte Marques -, foram eleitos Fabíola Cardoso, do BE (10,2%), e António Filipe, da CDU (7,6%).