Resta ainda saber como as percentagens se traduzirão em termos de representação nos 160 assentos do Dail, a câmara baixa do Parlamento irlandês.

Pat Leahy, chefe do departamento político do “Irish Times”, citado pela agência de notícias France-Presse, disse no sábado à noite que um empate entre três grandes partidos é inédito na Irlanda, um país onde a política é tradicionalmente liderada pelos dois grandes partidos do centro-direita.

“Formar um governo será um exercício muito difícil se os partidos mantiverem as suas posições de antes das eleições”, disse.

Nenhum dos grandes partidos admitiu uma coligação com o Sinn Fein, devido ao seu passado de ligação ao IRA, o designado Exército Republicano Irlandês, uma organização paramilitar que se opunha à presença britânica na Irlanda do Norte e realizou ataques terroristas sangrentos entre os anos 60 e 90.