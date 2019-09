“Tenho falado hoje em evitar a maioria absoluta não proativamente, mas em resposta àquilo que as pessoas nos têm dito”, afirmou André Silva aos jornalistas, em Évora, à margem de uma ação de rua, com distribuição de panfletos e das medidas que o PAN preconiza para as eleições legislativas de 06 de outubro.

Em plena Praça do Giraldo, no “coração do centro histórico e “sala de visitas” da cidade alentejana, acompanhado pelo cabeça-de-lista do partido pelo círculo de Évora, Luís Teixeira, o líder nacional do PAN conversou com habitantes, a maioria idosos, que, durante a manhã, encontrou sentados nos bancos do espaço público ou de passagem pela zona.

Em várias dessas conversas, André Silva apelou ao reforço na votação no PAN, para que seja possível eleger mais do que um deputado nestas legislativas, e alertou para a necessidade de impedir uma maioria absoluta.

As pessoas, disse aos jornalistas, afirmaram que “vão confiar no PAN” e “dar força” ao partido “para que não exista uma maioria absoluta, porque sabem que uma maioria absoluta, seja de que partido for, afunila o sistema democrático”.

O deputado e líder do partido afiançou que é preciso impedir “o avançar de algumas propostas que são apenas e só meramente eleitoralistas, circunstanciais do tempo” que se vive, próximo das eleições legislativas.

“E as pessoas reconhecem isso e reconhecem que o PAN pode ter uma força acrescida e muito positiva de consolidação do sistema democrático, ao trazer novos temas e novos assuntos ao debate”, argumentou.