A notícia é avançada pelo Jornal Expresso, que sublinha que a solução será apresentada esta terça-feira.

O atual líder do Executivo regional e vencedor das Eleições Regionais na Madeira prometeu domingo à noite que apresentaria ainda esta semana uma solução para o governo da região, após perder a maioria absoluta. Em menos de 24 horas, já terá fechado um acordo de incidência parlamentar.

Segundo o Expresso, o acordo que permitirá a “estabilidade” que Miguel Albuquerque considera necessária para governar será de incidência parlamentar e não implica a participação do PAN no governo regional.

Recorde-se que este domingo nas Eleições Regionais da Madeira a coligação PSD e o CDS-PP conseguiu 23 deputados. Para ter maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira, onde há 47 lugares, era necessário obter 24 mandatos.

Além do PSD e do CDS-PP, mantêm-se no parlamento o PS, que passou de 19 para 11 deputados, o JPP, que aumentou a bancada de três para cinco elementos, e o PCP, representado novamente por um deputado (eleito pela coligação com o PEV, a CDU).

Vão ainda sentar-se na assembleia dois estreantes no hemiciclo — o Chega (quatro deputados) e a Iniciativa Liberal (um) -, bem como o PAN (a chave do PSD para conseguir formar governo) e o BE, que já tinham tido representação e alcançaram agora um mandato cada.

(artigo atualizado às 22h20)