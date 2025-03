Os autarcas dos municípios da Ribeira Brava, São Vicente, Calheta, Porto Moniz, Machico e Santa Cruz, com o mandato suspenso desde 10 de janeiro, confirmaram hoje à agência Lusa que regressaram à presidência dos seus municípios.

Os presidentes dos municípios da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, São Vicente, António Garcês, e da Calheta, Carlos Teles, que cumprem o terceiro e último mandato nas respetivas autarquias, integraram a lista do PSD/Madeira, partido que voltou a vencer as eleições sem maioria absoluta.

Carlos Teles ocupa o 9.º lugar da candidatura social-democrata, Ricardo Nascimento o 14.º e António Garcês o 17.º.

Também Leonel Silva, presidente da autarquia de Câmara de Lobos, cargo que assumiu quando Pedro Coelho foi eleito deputado pelo círculo da Madeira para a Assembleia da República, integrou a lista social-democrata em 12.º lugar.

Já os presidentes dos municípios do Porto Moniz, Emanuel Câmara, e de Machico, Ricardo Franco, integraram as listas do PS/Madeira, em 3.º e 10.º lugar, respetivamente. Estes autarcas também estão a cumprir o terceiro e último mandato.

Em Santa Cruz, o presidente do município do JPP, Filipe Sousa, também a cumprir o seu terceiro mandato na autarquia, foi eleito em segundo lugar na lista do partido.

Destes sete autarcas, apenas Ricardo Franco não foi eleito no domingo.

Excetuando o autarca de Câmara de Lobos, todos os outros seis presidentes dos municípios já foram candidatos e suspenderam os mandatos nas eleições regionais antecipadas de 2024.

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PSD obteve nas eleições de domingo 62.085 votos (43,43%) e 23 lugares (mais quatro) na Assembleia Legislativa Regional, constituída por um total de 47 deputados.

O Juntos Pelo Povo (JPP) alcançou 30.094 votos (21,05%) e 11 mandatos no parlamento regional, enquanto o PS passou de segundo para terceiro lugar, com 22.355 votos (15,64%) e oito lugares, seguido do Chega, que elegeu três deputados, o CDS-PP e a Iniciativa Liberal (IL), que obtiveram um mandato cada.

Estas foram as terceiras legislativas realizadas na Madeira em cerca de um ano e meio, tendo concorrido num círculo único 14 candidaturas: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.