Por entre as bancas, Assunção ia distribuindo cumprimentos, beijos e pedindo força nas eleições legislativas de 06 de outubro. “Para o CDS e para eleger o Helder [Amaral]”, pedia.

Ora deparando-se com alguma simpatia, ora com indiferença, a presidente do partido foi entregando “as propostas” do CDS, um panfleto em tons de azul e branco. Se uns se queixaram, cara a cara, que “os políticos são todos os mesmos”, uma senhora esperou por Cristas para lhe dizer que “simpatiza” com ela e que era ela que deveria ganhar para “não serem sempre os mesmos, os homens”.

Confrontada pelos jornalistas com a “ambição” de vir a ser primeira-ministra, em 2018, no congresso do partido, e agora o CDS ter fracos resultados nas intenções de voto nas sondagens reagiu: “Já ouvi várias pessoas dizer isso que me gostavam de ver à frente do um governo. O que digo às pessoas é que é preciso muitos votos, trabalharmos para fazer uma mudança por alternativa de centro e direita”, disse.