"É uma noite de alegria, vencemos com muita margem estas eleições, tivemos mais do dobro dos votos do PS e conquistámos mais do dobro dos mandatos do partido socialista", começou por dizer o líder do PSD, Luís Montenegro, em declarações no Funchal, esta noite.

Recordando que "esta é uma noite em que vencemos em todos os concelhos da Madeira", Montenegro considerou que Miguel Albuquerque "viu renovada uma confiança maioritária para prosseguir com o projeto de transformação positiva que a região da madeira tem sofrido nos últimos anos".

Instado a comentar a não obtenção da maioria absoluta, Luís Montenegro disse que ia responder "com humildade": "quem me dera a mim que nas próximas eleições legislativas tivesse o resultado que foi aqui alcançado".

Frisando a sua satisfação com os resultados alcançados, o líder do PSD disse que sendo estas as primeiras eleições do seu mandato "estou aqui para dar a cara". Uma afirmação que não deixou de fora a interrogação sobre a opção do líder do PS não ter estado na Madeira: "onde está o Dr. António Costa? Evaporou-se, desapareceu".