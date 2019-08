O partido apresenta como cabeça de lista às eleições legislativas regionais de 22 de setembro Valter Freitas Rodrigues, coordenador da Comissão Reinstaladora do MPT-M.

O MPT divulgou hoje o seu Manifesto Eleitoral para as eleições regionais de 22 de setembro salientando que o gabinete será um local "onde os cidadãos poderão apresentar as suas sugestões, queixas e tudo o que entendam possa beneficiar a Região. As iniciativas dos cidadãos serão estudadas pelo Gabinete e serão levadas à ALRM para debate e votação".

De acordo com o MPT, o programa foi criado a pensar "na sustentabilidade da economia regional bem como no melhoramento da vida de todos os residentes da Região Autónoma da Madeira".

Segundo um comunicado hoje distribuído, os principais objetivos do MPT são a defesa do ambiente e a gestão sustentável dos recursos naturais, a promoção de cidades mais verdes, o combate ao desperdício, designadamente o alimentar, a promoção do bem-estar e da saúde como um direito gratuito e de acesso universal e a defesa da educação e da cultura.