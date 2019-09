Na opinião de Valter Rodrigues, os estudos também “deveriam ser gratuitos para todos, mas a realidade é que o Estado não pode fazer isso”.

Contudo, sublinhou, é necessário “investir muito nas pessoas, nos jovens”, para promover o desenvolvimento do país: “Temos de pensar sempre no futuro e não apenas no presente”, complementou.

O MPT destacou, por outro lado, que atualmente a academia madeirense “está a viver” dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), já que “são eles que pagam as propinas” e permitem o seu desenvolvimento.

Sobre a formação base do curso de Medicina que é ministrado na região, o partido lamentou que apenas sejam lecionados os primeiros dois anos (havendo o projeto de alargar até ao terceiro ano).

“Na opinião do MPT, deveriam ser os cinco anos. O Governo Regional suportava a especialização de cada médico e assim obrigava os médicos a residirem cá”, declarou, considerando que esta é uma forma de a região “ter sempre médicos especialistas”.

O candidato aproveitou a iniciativa para parabenizar todos os estudantes que residem na região e hoje regressaram às aulas.

Aos que conseguiram entrar na Universidade da Madeira e se encontravam no campus, alguns a serem praxados, desejou “força para irem até o final do curso”.

Segundo Valter Rodrigues, o partido está a fazer uma campanha eleitoral sem qualquer orçamento, com deslocações suportadas pelos militantes, sem material de propaganda e apenas com as 13 bandeiras que já existiam na região.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.