Na opinião do candidato, “destas eleições não sai nenhum governo maioritário”, o que considera “benéfico para a democracia na Madeira, pela primeira vez”, defendendo que as maiorias absolutas “acabam por ser algo antidemocrático, porque transformam-se em autoritarismos".

João Henrique de Freitas também assegura que “se sair destas eleições um xadrez parlamentar que não permita haver uma governação, criando instabilidade na Madeira, o PAN, sendo um partido responsável, saberá assumir as suas responsabilidades, desde que "as suas causas" sejam defendidas.

O responsável está consciente que esse cenário político “não será uma negociação muito fácil”, assegurando que o PAN não está disposto a “ceder muito facilmente”.

Sobre as bandeiras do partido, enunciou como a “menina dos seus olhos” a saúde, o combate à corrupção e tráfico de influências, a luta contra pobreza e uma linha marítima entre a Madeira e o continente.

Quanto às questões tradicionais do PAN, referiu a proteção do ambiente, com as medidas de descarbonização, a aposta na agricultura biológica, incentivando os agricultores e baixando os preços.

A nível dos animais, o programa passa pela criação de uma clínica veterinária pública e um centro de esterilizações.

Quanto à campanha eleitoral, informou que será “o mais sóbria possível”, com recurso às redes sociais, sem caravanas, cartazes ou ‘outdoors’, por respeito à matriz ambiental do partido, sem envolvimento “em polémicas e tricas”, apenas recorrendo ao contacto com as pessoas na rua e distribuição panfletos, sendo usados papéis reciclados e tintas ecológicas.

João Henrique de Freitas defendeu ainda uma lei de incompatibilidades, criticando a postura “de brincadeira” e irresponsabilidade de alguns parlamentares na região.

“Abracei esta missão porque acho que todos temos um desígnio e quero sair desta vida com a consciência de que fiz alguma coisa pela terra no seu global. É isso que me move, não o poder, que pouco me importa, o dinheiro ou o lucro, mas são efetivamente as causas”, concluiu o cabeça de lista do PAN.

Nas últimas legislativas regionais, em 2015, o PAN concorreu coligado com o PS, PTP e MPT, tendo estes partidos obtido 14.573 votos (11,43%), o que permitiu a eleição de seis deputados.

