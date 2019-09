"Para os próximos quatro anos, o Governo Regional está a apostar nesta área que é a pesca", disse o candidato numa ação de campanha na freguesia do Caniçal, no concelho de Machico, na zona leste da ilha da Madeira.

Adriano Moreira apontou como desafios da próxima legislatura a renovação da frota pesqueira, a modernização dos entrepostos, da unidade externa de receção do gelo e das empilhadoras, o projeto “Lota ambulante” e o recrutamento de mais meios humanos.

O candidato aproveitou para destacar medidas concretizadas pela governação social-democrata: o aumento em mais de 45% do volume de pescado comparativamente a 2018; a definição da pesca do atum rabilho como pesca dirigida e não acessória; a redução da taxa de lota para 0,25%; o apoio de cerca de 10 cêntimos/litro para o combustível dos barcos profissionais; a remodelação do porto de pesca do Caniçal e a abertura do posto de receção de pescado do Porto Moniz.

"Este é o resultado de uma aposta contínua focada na atividade da pesca, e tendo sempre a consideração que o Governo Regional ouve o pescador e tem em atenção o quão difícil é esta atividade", declarou.

O PSD, partido que governa a Região Autónoma da Madeira sempre com maiorias absolutas desde 1976, apresenta como cabeça de lista às eleições legislativas regionais de 22 de setembro o seu líder regional e atual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Nestas eleições, com um círculo único, 16 partidos e uma coligação disputam os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.