O CDS-PP pode assim acabar por ter a derrota mais saborosa da noite. Derrota porque face a 2015 quando elegeu sete deputados e teve 13.7% dos votos, os resultados deste domingo não foram bons. Elege três deputados e tem 5,7% dos votos. No que respeita a votos expressos, passa de 17.489 votos para quase metade, 8246 votos. No entanto, o rosto sorridente com que Rui Barreto, o líder centrista da Madeira, subiu à tribuna para as primeiras declarações face aos resultados eleitorais não deixavam dúvida que esta era, provavelmente, a derrota mais saborosa que poderia esperar.

À esquerda, o cenário não contempla sorrisos. Nem mesmo do PCP-PEV que mesmo na recta final conseguiu eleger um deputado solitário que irá representar os comunistas no parlamento da ilha. Jerónimo de Sousa não poupou nas críticas ao PS e fez talvez o discurso mais duro da noite acusando os socialistas de promoverem uma "bipolarização artificial" e de serem uma "fotocópia do PSD". Os comunistas que em 2015 tinham eleito dois deputados e obtido 5,5% dos votos, ficaram com apenas um mandato decorrente de 1,8% dos votos. Em números absolutos passam de 7.060 para 2577.

Pior que isso só o Bloco de Esquerda que em 2015 tinha obtido 3,8% dos votos e também eleito dois deputados e que agora encolhe para metade, ficando com 1,7% dos votos e não conseguindo eleger um único deputado. Em votos expressos significa uma redução de 4.850, em 2015, para 2489, em 2019.

O quinto partido a conquistar lugares no parlamento é o Juntos pelo Povo, um partido originário da Madeira e que assinala este ano uma década de existência. Em 2015 tiveram uma representatividade de 10,28, que lhes valeu cinco deputados e um lugar precioso no xadrez político madeirense. Um valor que ficou agora reduzido a metade, 5.47%, elegendo três deputados. Em votos são menos 5284 eleitores: 13.114 em 2015 versus 7830 este domingo.

O futuro governo segue dentro de momentos

No que respeita a futuras alianças, a coligação PSD e CDS afigura-se como a mais óbvia, até pelo histórico de alianças entre os dois partidos a nível nacional. Os primeiros sinais dos dois líderes regionais, Albuquerque e Barreto, também apontam nesse sentido. Mas, nada está decidido e, na verdade, o conceito de óbvio já não é o mesmo há pelo menos cinco anos.

Paulo Cafôfo, o candidato derrotado-vencedor do Partido Socialista, depois de um arranque no discurso da noite eleitoral que parecia sumarizar-se ás declarações entre cavalheiros - "tivemos o melhor resultado de sempre, mas o PS não foi o partido mais votado e quero felicitar o PSD" - disparou para um repto em modo António Costa-eleições de 2015 e desafio todos, é importante sublinhar "todos", os partidos da oposição a juntarem-se ao PS numa solução de governo.

É possível?

Face aos números expostos, sem dúvida que sim.

Aliás, se todas as forças com representação parlamentar, excetuando o PSD, se aliassem ao PS, a matemática não teria mistério algum: seriam 21 deputados sociais democratas de um lado e 19 socialistas + dois centristas + mais um comunista + três JPPs.

Mas quem disse que a política é fácil? Não é, e dificilmente será a Madeira a contrariar esse facto.

Por partes:

- O CDS-PP fez toda uma campanha, e reafirmou na noite eleitoral, que não fará coligações com as forças extremistas de esquerda (o que não configura exatamente o PS, mas pode configurar uma aliança hipotética - e bastante improvável no atual cenário - do PS com o PCP-PEV) ;

- O PCP-PEV pela voz de Jerónimo de Sousa proferiu o ataque porventura mais incisivo ao Partido Socialista, deixando claro que a estratégia do PS a solo e a bipolarização com o PSD mereciam todo o repúdio aos comunistas;

- Sobra o JPP, e os seus três deputados, que durante a campanha apenas excluiu acordo com o PSD, o que deixa disponibilidade para o PS. Problema: os três votos do JPP com os 19 do PS não chegam para a maioria parlamentar (os tais 24 deputados), o que implicaria sempre, pelo menos, mais um partido na geringonça madeirense

Pequenos partidos, o que a Madeira nos diz?

Resta olhar para os pequenos partidos, aqueles de que tanto se falou nestas semanas que antecedem as eleições nacionais de dia 6 de outubro.

Começando pelo PAN. Deixou de estar representado no parlamento ao deixar de estar coligado com o PS, mas não é possível saber qual a diferença de votos já que em 2015 os resultados vinham agregados na coligação. Este domingo, representou 1,4% dos votos na Madeira, o equivalente a 2095 votos. É o mais votado dos pequenos partidos

O segundo mais votado é o PURP com 1.23% dos votos e 1766 dos votos.

Segue-se o R.R.R. de Tino de Rans com uma votação de 1.21% e 1739 votos.

O PTP, outro órfão da coligação com os socialistas, obteve 1% dos votos e representou 1426 votos.

O Aliança de Pedro Santana Lopes não foi além de 0.53% dos votos, obtendo o voto de 766 eleitores, uma percentagem igual à do Iniciativa Liberal que obteve 762 votos.

O Chega de André Ventura teve 0.43%, resultante de 619 votos, um valor muito próximo do PTCP-MRPP e do PRD, ambos com 0,42%, decorrentes, respetivamente, a 601 e 603 votos.

O MPT, que também deixou de contar com a coligação com o PS, registou 0.35% e 506 votos.

Fecha a lista o PNR com uma votação de 0.19% resultante de 274 votos.

Falta falar da abstenção e são boas notícias. Segundo os resultados provisórios das eleições de hoje divulgados no site da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a abstenção terá ficado nos 44,49% o que não é só uma melhoria face a 2015, ano que registou um valor recorde da abstenção não tendo votado 50,42% dos eleitores inscritos, como é a primeira vez que este valor desce em 35 anos.

