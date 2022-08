Lula da Silva, ex-presidente e candidato às próximas eleições no Brasil, tem uma vantagem de 7 pontos percentuais face ao incumbente Jair Bolsonaro.

Segundo uma sondagem da BTG/FSB, citada pela Reuters, Lula reúne 41% das intenções de voto, contra 34% do seu adversário.

A vantagem o ex-presidente brasileiro "encolheu" face ao mês passado, quando reunia 44% das intenções de voto, face a 31% de Jair Bolsonaro.

O intervalo entre os candidatos tem vindo a reduzir ao longo dos últimos meses, de uma diferença de 14 pontos percentuais em março, para 13 pontos percentuais no mês passado e, agora, 7 pontos percentuais.

Há todavia sondagens que mantém uma diferença de dois dígitos entre os principais candidatos à presidência, como a sondagem da Datafolha, publicada a 28 de julho, segundo a qual Lula da Silva reúne 47% das intenções de voto, face a 29% de Jair Bolsonaro.

Mas também aqui se assistiu a uma redução do intervalo entre os dois, sendo apenas de um ponto percentual.

O Brasil elegerá o próximo Presidente no dia 2 outubro, numa consulta em que também serão escolhidos os governadores dos 27 estados do país, membros das câmaras legislativas estaduais, e membros da câmara alta e da câmara baixa do parlamento.

Segundo o Supremo Tribunal Eleitoral, o Brasil terá 156,4 milhões de pessoas elegíveis para votar nas eleições gerais de outubro, um recorde no país e que representa um aumento de 6,21% em relação ao número de 2018.