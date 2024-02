A projeção foi avançada pela imprensa norte-americana cerca de uma hora e quarenta minutos depois do encerramento das urnas de voto, declarando uma vitória a Biden no estado do Nevada, que será fundamental nas eleições de novembro.

Com 70% dos votos contabilizados, o atual chefe de Estado vencia com cerca de 89,6% de apoio. A opção “nenhum destes candidatos” surgia num distante segundo lugar, com cerca de 5,7% dos votos.

Biden, que não enfrenta rivais significativos nesta disputa, dividiu o boletim de voto com nomes como Marianne Williamson, uma autora de livros de autoajuda, que conseguiu 2,7% dos votos.

O congressista Dean Phillips, do estado do Minnesota (centro-oeste), não apresentou a candidatura e, por isso, não constou como uma opção nos boletins de voto.

Um adversário que poderia causar alguma preocupação a Biden, o ativista Robert F. Kennedy Jr., decidiu abandonar as primárias democratas e candidatar-se à Casa Branca como independente.

A vitória no Nevada permitirá a Biden obter os 36 delegados que esse estado atribui. Para ser oficialmente proclamado candidato presidencial democrata, precisará de cerca de 2.000 delegados.

Ao ter conhecimento da vitória, Biden manifestou satisfação numa declaração em que valorizou os seus eleitores: “Os democratas do Nevada representam a nossa diversidade, a espinha dorsal da nossa nação”, afirmou.

“Os Estados Unidos foram construídos sobre uma ideia: a ideia de que todas as mulheres e homens são iguais (…) Mas esta promessa (…) nunca esteve em maior risco do que agora. Donald Trump está a tentar dividir-nos, não a unir-nos. E a arrastarmo-nos para o passado, distanciando-nos de um futuro promissor”, disse.

No sábado, Biden já havia obtido uma outra grande vitória na Carolina do Sul, onde recebeu cerca de 96% dos votos na primeira disputa oficial do partido na campanha para as primárias presidenciais.

No final de janeiro, o Presidente norte-americano venceu também as primárias democratas de New Hampshire, uma eleição simbólica para a qual Biden não fez campanha e na qual não foram atribuídos delegados.