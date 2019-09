Numa sessão de perguntas e respostas na Guarda, que o PSD tem designado de ‘talk’, o tema de Tancos não foi abordado pelo líder do PSD – apenas pelo cabeça de lista local, Carlos Peixoto -, mas Rui Rio defendeu que a principal reforma necessária na política é a mudança de postura.

“A postura da hipocrisia, a postura do politicamente correto, a postura manhosa, nós estarmos na política com hipocrisia, com manha, falsidade e dizer apenas aquilo que todos queremos ouvir e sabemos que não é verdade é profundamente descredibilizador”, afirmou Rio.

O líder do PSD admitiu que uma outra via pode ser arriscada, mas é “a única que é capaz de fazer”.

“O politicamente correto, a hipocrisia, não sei fazer bem. Se fosse para continuar assim, não seria o melhor protagonista, só se for para dizer o que penso, mesmo sujeito a ter um batalhão de comentadores do politicamente correto contra mim”, assegurou.

Rio considerou que “não é por acaso que se assistem a tumultos internos no partido”, dizendo que se deve “estar a mexer na forma” de funcionamento do partido e de estar na vida política.

A sessão de campanha decorreu no Cineteatro da Guarda, local escolhido por ter sido onde o fundador do PSD, Francisco Sá Carneiro, fez o primeiro comício na cidade, antes de ser primeiro-ministro, e Carlos Peixoto não resistiu à comparação.