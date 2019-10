A Rádio Renascença, recorrendo a um algoritmo de agregação das sondagens, chegou a valores que dão 38% ao PS, 27% ao PSD, 10% ao BE, 7% à CDU, 5% ao CDS e 3,8% ao PAN.

Os outros 15 partidos concorrentes às legislativas de domingo não alcançam qualquer representação parlamentar.

A sondagem do Expresso (ICS-ISCTE), com uma margem de erro de 2,7%, dá 38% ao PS, 28% ao PSD, 10% ao BE, 7% à CDU, 5% ao CDS e 3% ao PAN.

Com uma margem de erro de mais ou menos 4%, o estudo da Pitagórica para o JN/TSF/TVI atribui 37,3% ao PS, 28,8% ao PSD, 9,2% ao BE, 6,6% à CDU, 4,4% ao PAN e 3,9% ao CDS.

A Eurosondagem, na sondagem com uma margem de erro de 2,15%, para o Sol e Porto Canal, indica 38,8% para os socialistas, 25,5% para os sociais-democratas, 9,6% para os bloquistas, 7,1% para a CDU, 5% aos centristas e 4% ao PAN.

A sondagem do Público e RTP, realizada pela Universidade Católica e com uma margem de erro de 1,7%, dá 37% ao PS, 30% ao PSD, 10% ao BE, 6% à CDU, 5% ao CDS e 3% ao PAN.