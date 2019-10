"Agora vou descansar uns dias e pôr os filmes em dia", revelou, ao adiantar que não vai viver para Lisboa.

Com 31,07% dos votos, o PS conquistou quatro mandatos, mais um do que em 2015. Com este resultado, os socialistas elegeram o ex-presidente de Câmara de Leiria, Raul Castro, a ex-secretária de Estado da Igualdade, Elza Pais, o já deputado eleito por Leiria, António Sales, e o ex-deputado João Paulo Pedrosa, que regressa agora ao parlamento.

Nestas eleições, o PS conquistou ao PSD os concelhos de Bombarral, Peniche e Óbidos, mantendo a vitória, já alcançada em 2015, nos concelhos de Castanheira de Pera, Marinha Grande e Nazaré.

No distrito de Leiria, a vitória foi do PSD, com 33,51% dos votos, o que garantiu cinco mandatos.