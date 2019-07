O cabeça de lista pelo Porto, Hugo Carvalho, 28 anos e presidente do Conselho Nacional da Juventude, já tinha sido anunciado no final de junho.

Rui Rio afirmou na quinta-feira, em entrevista à rádio Observador, que “o mais lógico” era ser o segundo nome pelo Porto, cidade de onde é natural, e pela qual foi autarca entre 2001 e 2013.

De acordo com fonte oficial social-democrata, a escolha para número três da advogada do Porto Catarina Rocha Ferreira, de 37 anos, insere-se na mesma lógica de “renovação” e de ir buscar pessoas “fora do aparelho partidário”.

Atualmente, Catarina Rocha Ferreira preside à Comissão Nacional de Auditoria Financeira do PSD, depois de ter integrado o Conselho de Jurisdição Nacional do partido entre 2012 e 2015 e ter sido deputada municipal no Porto entre 2009 e 2013, quando Rio presidia ao executivo camarário.

A escolha dos cabeças de lista é prerrogativa do presidente do PSD, já tendo sido divulgados os nomes dos ‘número um’ pelos 20 círculos que cabia a Rui Rio escolher (Madeira e Açores têm competência própria na escolha de candidatos a deputados).

Quanto à restante composição das listas, os estatutos do PSD não definem qual a ‘quota’ de candidatos que a direção pode impor às estruturas regionais, e apenas determinam que compete às distritais “propor à Comissão Política Nacional candidaturas à Assembleia da República, ouvidas as Assembleias Distritais e as Secções”.

As listas de candidatos a deputados do PSD serão votadas, de braço no ar, no Conselho Nacional do partido da próxima terça-feira, em Guimarães (Braga).

Nas legislativas de 2015, a coligação "Portugal à Frente" (PSD/CDS-PP) elegeu 17 dos 39 deputados eleitos pelo círculo do Porto. O PSD elegeu 14 e o CDS-PP três.