“O meu 'Centeno' é o professor Joaquim Sarmento”, disse aos jornalistas Rui Rio no final do segundo e último frente a frente entre os líderes do PSD e do PS, organizado pelas rádios Antena 1, Rádio Renascença e TSF, em que elogiou o trabalho do responsável pela área das finanças no partido, mas não especificou de quem se tratava.

No final do debate, o presidente do PSD revelou que se trata de Joaquim Sarmento e que vai ficar “até ao fim” da legislatura, caso o PSD seja eleito a 06 de outubro, ao contrário de Mário Centeno.

“Mário Centeno já foi claro e disse que se o Partido Socialista ganhar as eleições está disponível para ficar no Ministério da Finanças enquanto for presidente do Eurogrupo, porque quer ser presidente do Eurogrupo”, disse Rui Rio.

O presidente do PSD afirmou ainda que o presidente do Eurogrupo muda no fim do primeiro semestre de 2020.