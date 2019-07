Esta é a primeira vez que o partido concorre a umas eleições legislativas e, em declarações à agência Lusa, o presidente do partido e cabeça-de-lista pelo círculo do Porto, Carlos Guimarães Pinto, destacou algumas das propostas do programa eleitoral.

"As principais bandeiras vão ser a liberdade de escolha - é bastante importante devolver a liberdade de escolha, que as pessoas possam escolher a forma como os seus impostos são gastos - e também a libertação das pessoas do Estado fiscal totalitário que temos hoje", começou por dizer o líder do partido.

Nesse âmbito, a Iniciativa Liberal (IL) defende a instituição de uma taxa única de IRS, de 15%, que "se enquadra, tanto na redução da carga fiscal, como na simplificação dos impostos, evitando vários tipos de distorções que existem na economia".

Na ótica do candidato, "toda essa complicação que hoje as pessoas têm e que tem um peso na economia seria reduzida com esta taxa única".

"Todo este processo de simplificação e redução fiscal, que ajudou outros países a crescerem e a estarem hoje com uma economia mais forte do que a nossa, é só isso que queremos trazer", sublinhou.