Esta é uma das conclusões do Conselho Nacional do PEV, realizado hoje, e que valida o que já tinha sido aprovado pela direção do partido, na semana seguinte às legislativas de 06 de outubro.

“’Os Verdes’ reafirmam a disponibilidade do partido para a apreciação prévia conjunta de eventuais propostas de rejeição ao Programa de Governo, moções de censura ao Governo e de cada Orçamento do Estado. Reafirmamos também o princípio estabelecido pelo PEV de que votará favoravelmente todas as propostas que beneficiem o país e a sua sustentabilidade ambiental e social, e que votará contra todas as que forem em sentido inverso”, referem as conclusões do Conselho Nacional do partido.

O partido congratula-se com a eleição de dois deputados ecologistas, José Luís Ferreira, pelo círculo eleitoral de Setúbal, e Mariana Silva, pelo círculo eleitoral de Lisboa, que substituirá a histórica dirigente do partido no parlamento, Heloísa Apolónia.

“Os Verdes” apontam ainda que “apesar dos resultados globais da CDU não terem sido satisfatórios, a CDU realizou uma grande campanha eleitoral, de muita proximidade e de contacto direto com as populações”, voltando a apontar responsabilidades à comunicação social.