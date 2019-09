Questionado hoje pela agência Lusa sobre a contestação à decisão, por si anunciada na terça-feira, Amílcar Falcão considerou que este “é um assunto que já está ultrapassado”.

A visão da Universidade de Coimbra em relação a essa matéria “tem a ver com as alterações climáticas, não tem a ver com nenhuma questão financeira, nem nenhum grupo económico, nem com partidos políticos”, assegurou.

“Isso é especulação que não vou alimentar”, sublinhou o reitor, que falava à margem da sessão de assinatura de um protocolo da UC com a Altice, para a criação de um laboratório na área das telecomunicações e sistemas de informação, em Coimbra.

“O que estamos a fazer é olhar para o futuro, cuidar do futuro dos jovens, é um problema de geração. Quem quiser entender que as universidades e a nossa, no caso concreto, têm responsabilidade social, entende. Quem não quiser entender, pois com certeza, é livre de ter opinião diferente”, acrescentou.

Não esteve nem está no “horizonte da Universidade intrometer-se em assuntos que não lhe dizem respeito”.