À saída da sua audição no Parlamento Europeu, que acabou com muitos aplausos dos eurodeputados, a comissária designada por Portugal para o executivo de Ursula Von der Leyen admitiu não ter ficado surpreendida com as perguntas dos eurodeputados do Partido Social-Democrata, que foram particularmente incisivos nas suas intervenções.

“Estamos em período de campanha eleitoral [para as legislativas] e as pessoas, no fundo, querem também brilhar. Agora, enfim, acho que as respostas foram sólidas”, sustentou.

Durante a audição, Elisa Ferreira ouviu Lídia Pereira acusá-la de querer reduzir a ambição de europeístas “a uma produção de ‘mini-troikas, de troikinhas para cada país, para cada setor”, tendo prontamente respondido, com ironia, que era “com muito prazer” que ouvia a eurodeputada social-democrata falar “com esse distanciamento” da ‘troika’.

Antes, a antiga eurodeputada já tinha ‘repreendido’ Lídia Pereira por trazer temas nacionais para a assembleia europeia, depois de esta ter acusado o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, de não ter reformas estruturais no seu país nem na zona euro.

Já Álvaro Amaro e José Manuel Fernandes criticaram as respostas escritas endereçadas por Elisa Ferreira ao Parlamento Europeu, nas quais a comissária indigitada referiu que “o quadro financeiro para o pós-2020 proposto pela Comissão em maio de 2018 é adequado, dados os constrangimentos existentes”, nomeadamente o ‘Brexit’ e os novos desafios existentes, como as alterações climáticas.