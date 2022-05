Num documento enviado esta quarta-feira para a Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês), o CEO da Tesla e da SpaceX lista um total de 19 investidores que aceitaram contribuir na aquisição da rede social.

O bilionário Larry Ellison, cofundador do gigante de informática Oracle e membro do conselho de administração da Tesla, entrará com um milhar de milhão de dólares. Os fundos de investimento Sequoia Capital (800 milhões), Vy Capital (700 milhões) e Brookfield (500 milhões) também estão entre os principais contribuintes.

Assim que a compra da plataforma for concluída, o príncipe Bin Talal vai pôr à disposição, por sua vez, quase 35 milhões das suas ações no Twitter para manter uma participação no capital da empresa, a qual Musk quer retirar da Bolsa.

O investidor saudita já tinha considerado que a oferta de compra por parte de Musk, de 54,20 dólares por ação (à volta de 44 mil milhões de dólares no total), era muito baixa em comparação com o "valor intrínseco do Twitter".

Estes aportes vão permitir ao empresário de origem sul-africana e homem mais rico do mundo reduzir o montante do empréstimo de margem contratado com Morgan Stanley e outras entidades financeiras de 12,5 mil milhões para 6,25 mil milhões de dólares.

Um empréstimo de margem permite que um mutuário aumente o seu crédito, oferecendo ativos como garantia. No caso de Musk, são as suas ações da Tesla, a sua empresa de carros elétricos, vendidas no fim de abril, por 4,4 mil milhões de dólares, pouco depois de comprar o Twitter.

Ao mesmo tempo, a parte da aquisição do Twitter financiada em ações e em dinheiro por parte de Musk e da lista de investidores subirá para 27,25 mil milhões de dólares, quando antes eram 21 mil milhões.

Musk também disse à SEC que continua à procura de outras fontes de financiamento entre os acionistas do Twitter, incluindo o fundador e ex-chefe da plataforma, Jack Dorsey.

Para Dan Ives e John Katsingris, da Wedbush Securities, este novo movimento é "uma decisão financeira inteligente e estratégica por parte do sr. Musk que será bem acolhida a todos os níveis e mostra que a aquisição do Twitter está a caminho de se concretizar antes do fim do ano".