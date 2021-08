A tradição vai ser recriada pelo Clube Escape Livre e pela Marinha do Tejo, com o evento "Dar neve a Lisboa", que esteve para ser realizado em 8 de agosto de 2020, após sugestão do cientista Carvalho Rodrigues, natural de Casal de Cinza, no concelho da Guarda.

Desta forma, a iniciativa começou, a 4 de agosto, com a recolha e indicação do local onde era recolhida a neve e guardada nos poços na Serra da Estrela. Posteriormente, o gelo foi colocado em veículos 4x4 (que correspondem aos carros de bois que antigamente faziam o seu transporte) e hoje será transportado até ao rio Tejo, na zona da Moita, seguindo, depois, por barco até ao Cais das Colunas, em Lisboa, onde será desembarcado. A Câmara Municipal da Moita cedeu a sua embarcação municipal, tipo varino, “O Boa Viagem”, para este efeito.

Uma vez na capital, o Clube Escape Livre, que tem por lema "o automóvel na promoção e divulgação da região da Guarda", fará a demonstração de como o gelo "era entregue e de como se transformava em gelado".

Em 2020, na apresentação do projeto, o mentor da ideia, Carvalho Rodrigues, lembrou que outrora a neve era "cortada" na Serra da Estrela e era "posta nas geleiras", que eram "poços" ou "buracos onde não bate o sol", e depois transportada para a capital.

A neve seguia em carroças até Vila Velha de Ródão e a partir dali era transportada de barco para Lisboa.

Segundo o cientista, a tradição começou em 1614, quando, todos os anos, diariamente, entre o primeiro dia de maio e o último de setembro, tinham de ser transportados para Lisboa "entre 450 a 600 quilos de neve" por dia, "para sua majestade tomar neve", que era "derreter a neve e beber a água fresca, porque não havia máquinas de gelo".

Hoje, Lisboa volta a viver este momento. De acordo com a organização, "a expedição chegará com toda a pompa e circunstância, acompanhada de uma fanfarra à época" e depois a comitiva "será recebida nos antigos armazéns de neve do Martinho da Arcada (conhecido na época como Martinho das Neves)". No fim, a tradição continua: todos os presentes "poderão tomar bebidas frescas com a neve da serra da Estrela".