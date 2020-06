"Bem-vindo ao Gran Teatre del Liceu. Por respeito ao público e aos artistas, pedimos que desligue o telemóvel e não tire fotografias durante o espetáculo. Pedimos ainda o maior silêncio possível, para que todos possam desfrutar do prazer da ópera".

Estas palavras foram dirigidas a... 2.292 plantas.

Foi perante uma plateia verde que, esta segunda-feira, o quarteto de cordas UceLi subiu ao palco do Gran Teatre del Liceu, que reabriu nesse dia, para interpretar a obra “Crisantemi”, do compositor italiano Giacomo Puccini.

O evento foi obra do conceituado artista Eugenio Ampudia e ideia, explicou a organização em comunicado, passou por levar a cabo "um ato altamente simbólico, que defende o valor da arte, da música e da natureza como uma carta de apresentação no regresso à atividade".

No fim do espetáculo, transmitido via streaming, as plantas foram entregues a profissionais de saúde do Hospital Clínic de Barcelona, acompanhadas por um certificado de agradecimento assinado por Eugenio Ampudia.