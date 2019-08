Em outubro passado, o mais antigo jornal libanês, An-Nahar, publicou uma edição completamente em branco para protestar contra a paralisia institucional ligada ao atraso na formação de um novo Governo.

O crescimento do Líbano entrou em colapso com as reviravoltas políticas que marcaram o país nos últimos anos, exacerbados pelo desencadear da guerra na Síria em 2011.

Segundo o Ministério das Finanças, o Líbano é um dos países mais endividados do mundo, com um rácio da dívida em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) superior a 150%.