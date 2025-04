Este ano, a Páscoa é celebrada com chuva e ventos forte, com seis distritos do continente sob aviso amarelo. iana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu deverão estar alerta este fim de semana.

O fim de semana de Páscoa vai ser abençoado com vários períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros. Há também previsão de queda de neve nas terras altas do Norte e Centro do país, a partir do final da tarde desta sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso está em vigor até ao meio-dia, nos seis distritos sinalizados, mas agrava-se em certas regiões até domingo. Esta sexta-feira, o dia vai ser mais frio para a Guarda e Castelo Branco, que vão estar sob aviso laranja por causa da queda de neve, pelo menos até às 06h00 de domingo. No sábado, a agitação marítima da costa, desde Viana do Castelo até Lisboa, preocupa os especialistas, que alertam o aviso laranja. Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu e Bragança vão estar sob aviso amarelo por causa da ocorrência de neve e chuvas fortes.