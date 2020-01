Além dos cinco candidatos à liderança (Abel Matos Santos, João Almeida, Filipe Lobo d’Ávila, Francisco Rodrigues dos Santos e Carlos Meira), há mais sete moções de estratégia global, segundo divulgou o "site" do CDS dedicado ao 28.º congresso, seis dias depois de ter terminado o prazo para a entrega de moções.

O vereador de Lisboa e dirigente nacional João Gonçalves Pereira tem uma moção intitulada “Bases para Crescer”, Pedro Borges de Lemos, da corrente de opinião CDSXXI, apresenta “Portugal Sempre”, o eurodeputado Nuno Melo “Direita Autêntica”, José Ângelo da Costa Pinto “CDS – As Pessoas Primeiro”, Miguel Matos Chaves “O Futuro para o CDS-PP”, a Juventude Popular apresenta o texto “Um Futuro à Direita – Desafios para Portugal” e Alves Pardal tem o texto “Agenda 2024”.

A apresentação de uma moção de estratégia não implica, segundo os regulamentos e os estatutos do CDS, uma candidatura à liderança.

No entanto, um candidato à liderança é o “primeiro subscritor de uma moção global de estratégia”, lê-se no regulamento do 28.º congresso, que se realiza em Aveiro.

Na prática, a votação das moções globais, que se prevê acontecer na madrugada de domingo, 26 de janeiro, devem ditar o destino das várias candidaturas.