Ainda há votos a serem contados, mas a Geórgia colocou Donald Trump à "beira da vitória", diz o The Atlanta Journal-Constitution na primeira página de quarta-feira. "Trump tem vantagem em estados-chave", diz o The Wall Street Journal.

Já o New York Post declara em jeito de trocadilho "he's Don it again".

As interrupções durante a votação, incluindo supostas ameaças de bomba russas aos locais de votação democratas, "colocaram o eleitorado tenso no limite", diz o The New York Times. E uma "disputa como nenhuma outra abalou a velha ordem", diz o USA Today.

A revista Vanity Fair fez também uma capa com 'registo criminal' do novo presidente dos EUA.

"Quatro anos depois de ter lançado um ataque sem precedentes à democracia, tendo deixado a Casa Branca em desgraça, o criminoso condenado e o político duas vezes impugnado vai regressar a Washington, DC", escreve a publicação, na sua conta de Instagram.

A acompanhar este texto, é possível ver a capa digital onde surge Donald Trump e as seguintes informações e esta legenda: "34 acusações, uma condenação, dois casos em suspenso, duas impugnações, 6 falências, 4 anos mais. O 47.º presidente americano".

O britânico 'The Independent' deixava hoje a pergunta: "Será que a Harris vai parar mais quatro anos de Donald Trump?". E o The Guardian fazia copa com o título "Esperança... e medo" acompanhado por uma foto de Kamala.

Trump 'The Independent'

The Guardian

No velho continente o francês Le Monde falava do "voto histórico nos EUA" e o espanhol El País referia o "temor da violência".

Le Monde - Trump