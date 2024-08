O Presidente da Câmara de Soria, Carlos Martínez Mínguez, do PSOE, foi o protagonista de uma polémica nas redes sociais, esta terça-feira, depois de passear pelas ruas da cidade sentado no teto de um veículo que imitava o 'papamóvel' (normalmente utilizado pelo Papa). Além disso, durante o passeio ia abençoando os munícipes com um piaçaba.

Esta “procissão” improvisada decorreu no âmbito das festividades do padroeiro da vila de Soria em honra da Virgem do Rosário e de Santo Esteban Protomártir. Uma das atividades incluídas no programa é um concurso de máscaras para crianças e adultos, mas segundo o Partido Popular (PP), o autarca socialista “não participou” em nenhum desfile oficial das festividades.

O autarca foi assim criticado pela oposição, nomeadamente o Vox, por não cumprir as regras de trânsito ações “vergonhosas”.