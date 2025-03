A Polícia Nacional investiga o abandono de uma mulher com cerca de 80 anos, já morta e sentada numa cadeira de rodas, do lado de fora do Hospital Metropolitano privado, em Jaén. As imagens mostram um homem a entrar no hospital e, depois de pegar numa cadeira de rodas, voltar ao seu veículo. Nesse momento levou a mulher para as portas do hospital e depois fugiu.

A autópsia revelou que a morte da mulher foi por causas naturais e não havia sinais aparentes de violência, avança o jornal espanhol El País. As investigações continuam a decorrer.

O subdelegado do Governo em Jaén, Manuel Fernández referiu ao jornal já se sabe que a mulher não é de Jaén e que a identificação foi "um trabalho muito árduo, porque foi realmente complicado".

O Hospital Metropolitano de Jaén foi inaugurado em maio de 2023 e é uma unidade de gestão privada com cinco salas de cirurgia, 20 consultórios e 30 quartos. Está localizado na rodovia Córdoba-Valência e não muito longe do Hospital Universitário de Jaén, de propriedade pública.