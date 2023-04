“Em Portugal Continental foram gerados 3.429 GWh de eletricidade em março de 2023, dos quais 74,3% tiveram origem renovável”, informou a APREN em comunicado, explicando que “o aumento de 12,3% face a março de 2022 deve-se à diminuição de incorporação fóssil, tendo sido produzidos 668 GWh, face aos 1.557 GWh em março de 2022”.

No acumulado de janeiro a março, o setor eletroprodutor emitiu um total de 0,9 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq), sendo que o setor da eletricidade renovável evitou a emissão de 2,7 MtCO2eq e o gasto de 604 e de 374 milhões de euros na importação de gás natural e de eletricidade, respetivamente, indicou a associação.

No mês de março, registou-se um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) em Portugal de 90,1 euros por megawatt-hora (MWh), tendo-se esse valor situado nos 96,7 MWh no acumulado dos primeiros três meses do ano.

De acordo com a APREN, desde 15 de junho de 2022, quando o mecanismo ibérico de limite do preço do gás natural entrou em funcionamento, até 31 de março, o mesmo gerou uma poupança de 34,8 euros/MWh, o que equivaleu a uma redução de 16,7% no preço horário médio no Mibel.

A poupança devido ao limite do preço do gás natural, correspondente à diferença entre o preço sem o mecanismo e o preço com a compensação a pagar às centrais a gás natural, atingiu um valor máximo de 157,2 euros/MWh e um mínimo de 0 euros/MWh.

No total, 148,8 dos 215,8 terawatts-hora (TWh) produzidos foram sujeitos ao mecanismo de ajuste dos consumidores na Península Ibérica.

Os dados da APREN indicam ainda que o Sistema Elétrico Nacional registou, entre janeiro e março, um saldo importador de 1.225 GWh, com exportações de eletricidade de 1.257 GWh e importações de 2.482 GWh.