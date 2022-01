Em terreno favorável aos socialistas – desde 1976, o PS ganhou 10 das 15 eleições legislativas no concelho de Loures –, António Costa foi recebido com muitas rosas, promessas de votos e cantos de “Costa avança, com toda a confiança”.

O líder socialista desceu a avenida de Moscavide acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, numa comitiva em que estava incluído o ex-autarca de Lisboa e candidato pelo círculo da capital, Fernando Medina, o diretor de campanha e líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, Duarte Cordeiro, a candidata e deputada Isabel Moreira e alguns membros do Governo, como a candidata e ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ou a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.

No café “A Cascata”, um empregado que trabalha no estabelecimento há 31 anos pediu a António Costa que, depois de ter ganho as eleições com maioria absoluta – uma expressão que se desvaneceu da campanha socialista desde o comício de Faro, a 19 de janeiro –, volte para beber um café.

“Então, fica combinado!”, prometeu António Costa, antes de uma senhora que estava no estabelecimento ter pedido que o também primeiro-ministro “não se esqueça dos reformados”.

No palanque a que subiu no final da avenida de Moscavide, diante da Igreja de Santo António, António Costa afirmou que “é sempre muito reconfortante obviamente ouvir as palavras de entusiasmo, de apoio, de confiança na vitória do próximo domingo”, mas, à semelhança do que tem dito durante a campanha, frisou que “as vitórias nunca estão ganhas antecipadamente”.

“Não são as sondagens que nos dão as vitórias, quem nos dá as vitórias são os cidadãos, é o voto de cada uma e de cada um de que nos darão a vitória no próximo domingo. Por isso, é absolutamente essencial que, de hoje até domingo, mobilizemos todos para irem votar”, disse.

Nesse sentido, o líder socialista disse que o seu Governo deu “a todos a garantia que têm o direito a votar e a votar em segurança, que tudo está preparado para que a votação possa decorrer sem riscos e com toda a segurança”.

“Por isso, haja confiança para ir votar e votar para continuarmos a avançar, e votarmos para continuar a avançar é votar no PS e garantir a vitória do PS”, disse.

No mesmo sentido, Ricardo Leão afirmou que “votar é seguro, tudo está programado e tudo está pronto para que seja seguro [para] que quem quiser ir votar e faz parte das mesas de voto, garantir esse ato eleitoral”.

Num terreno familiar para o atual primeiro-ministro – António Costa foi candidato à Câmara Municipal de Loures em 1993 –, o presidente da Câmara Municipal local, Ricardo Leão, apelou a que “este Governo continue”, porque “António Costa conhece tão bem o concelho”.

“É esse voto de confiança, é esse pedido que vos faço, porque este Governo conhece bem os problemas deste concelho, e só com este Governo é que nós conseguimos concretizar tudo aquilo que estava programado a bem do nosso concelho”, afirmou Ricardo Leão, eleito nas últimas eleições autárquicas, em setembro de 2021.

Do seu lado, Costa também recordou os seus tempos enquanto candidato a autarca no concelho local, numas eleições em que ficou em segundo lugar a cerca de dois mil votos da CDU.

“É sempre, para mim, um enorme prazer regressar aqui ao concelho de Loures, regressar aqui a Moscavide e à Portela, onde comecei o exercício da minha atividade política”, afirmou.