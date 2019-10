Dezenas de portugueses a residir na Alemanha queixaram-se, através da rede social Facebook, de não terem recibo o boletim de voto por correio para poder votar, outros apontam a devolução das cartas ou a falta de informação dada pelo consulado ou pela embaixada de Portugal em Berlim.

Em resposta, a embaixada de Portugal em Berlim recordou que, “ao longo dos meses” tem vindo a partilhar diversas informações, nomeadamente sobre o recenseamento eleitoral, tanto “na página de Facebook, como nos boletins informativos da embaixada bem como no ‘site’ da embaixada”.

“Os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro podiam exercer o seu direito de voto nas legislativas de domingo por via postal, a não ser que, até ao passado dia 06 de agosto, tivessem optado expressamente pelo voto presencial junto do posto consular da sua área de residência”, revela a embaixada numa nota na página oficial.

Maria Vasconcelos foi uma das portuguesas que manifestou descontentamento no canal “Portugueses e Portuguesas em Berlim” na rede social Facebook, lamentando ter encontrado as portas do consulado fechadas em dia de votação para as eleições legislativas.